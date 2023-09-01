محافظ بورسعيد: إتمام استعدادات بطولة الجمهورية للشركات الـ56

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أن المحافظة أتمت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ 56، والتي تُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تبدأ فعاليتها مساء اليوم، بالمدينة الرياضية ببورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن البطولة تشمل مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألفًا من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية، ووجّه المحافظ الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية لما تبذله من جهد لإنجاح البطولة، وتقديم كل التسهيلات من دعم لوجستي وتجهيزات لكل أماكن الألعاب والإقامة.

فعاليات رياضية متنوعة

وأكد محافظ بورسعيد، أن البطولة تحظى بأهمية كبيرة نظرًا لتقديمها خدمات للقطاع العمالي وتشمل المنافسات في هذه البطولة مجموعة متنوعة من الألعاب والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، وتعكس التزام الشركات بتعزيز النشاط الرياضي وتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة باعتبارها جزءًا أساسيًا من حياتهم المهنية والشخصية.

ومن المقرر أن يتضمن حفل الافتتاح طابور العرض وحملة الأعلام للفرق والمحافظات المشاركة والحفل الفني الفلكلوري الذي يُقام في هذه المناسبة وسوف يعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، افتتاح البطولة والتي تستمر لمدة شهر كامل، حيث أطلق الوزير شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتي تُقام تحت شعار "اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد" وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات برئاسة المهندس حسن كامل، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.