التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق ببورسعيد وذلك لمتابعة سير ومستجدات العمل داخل المركز والذي يشرف على العديد من الملفات والمشروعات المهمة، بحضور المهندس سيد خلف مستشار المحافظة.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز معلومات شبكات المرافق

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الشباب العاملين بالمركز، مؤكدا أن مركز معلومات شبكات المرافق ببورسعيد من الإدارات الهامة المنشأة حديثا ببورسعيد، تماشيا مع خطة التحول الرقمي ببورسعيد، مؤكدا على الدور الهام الذي يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لتأسيس بنية معلوماتية كاملة عن كافة شبكات المرافق والمباني والمنشآت المختلفة بالأحياء علي مستوي المحافظة، فضلًا عن الإشراف على عدد من المشروعات الجديدة الخاصة بتطوير مناطق جنوب بورسعيد.

وأضاف محافظ بورسعيد أن الإدارة الجديدة أصبحت نموذج يحتذى به على مستوى الجمهورية، مشيدا بالكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون في الإدارة، موجها بتكثيف الجهود واستمرار تطوير أسلوب العمل، كما ناقش اللقاء آخر مستجدات الأعمال حول عدد من ملفات عمل المركز، وأكد المحافظ على تقديم كامل الدعم للمركز للحفاظ على المستوى المتميز في أداء العمل.

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