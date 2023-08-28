موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وانتهاء الامتحانات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.. زادت معدلات بحث واستعلام آلاف الطلبة والطالبات وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، وذلك في أعقاب إنتهاء أعمال الامتحانات وتصحيح ورصد الدرجات النهائية إلكترونيا، وفى انتظار اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي.



موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، بعد زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وشبكة الإنترنت والمواقع التعليمية، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، القسمين العلمى والادبى، وذلك عقب إنتهاء الإمتحانات في مختلف اللجان بمدارس المحافظات.

موعد انتهاء الثانوية العامة الدور الثاني 2023

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني في جميع المدارس، وذلك عقب إنتهاء الإمتحانات الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، وبعد إنتهاء جميع أعمال تصحيح الإجابات ورصد الدرجات والمجموع الكلى، والتى تتم بعناية فائقة وعقب امتحان كل مادة.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، بعد إنتهاء الطلاب من أداء امتحانات جميع المواد الدرسية، والتى بدأت 19 أغسطس الجاري بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وتم استكمالها وفقاً للجدول الاتى:

أداء امتحانات التربية الوطنية واللغة الأجنبية الاولى يوم 20 أغسطس.

امتحانات الرياضيات البحتة والجبر والهندسة الفراغية يوم 21 أغسطس.

مادتى الاقتصاد والاحصاء في 22 أغسطس.. والفيزياء والتاريخ يوم 23 من اغسط.

كما امتحن الطلاب مادة الديناميكا الأحد 27 أغسطس.

وأدى الطلاب أمس امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية، وأيضًا التفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع أمس الأحد 27 اغسطس.

وتم أداء امتحانات الأحياء والاستاتيكا والمنطق والفلسفة ، اليوم الإثنين 29 أغسطس.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

فى النهاية، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، عقب إنتهاء الإمتحانات ورصد درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى ، تمهيداً لالتخاق الطلاب بالمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات والمعاهد العليا وفقاً لمجموع الدرجات.