الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بيان من «التعليم العالي» بشأن تنسيق شهادات المعادلات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه فى إطار أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، يقترب المكتب من الانتهاء من مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وباقي الشهادات الأخرى.

وفى هذا الشأن، طالب المكتب الطلاب بسرعة التقدم بأوراقهم وتسجيل رغباتهم قبل غلق باب القبول أمام هؤلاء الطلاب وفقاً للتاريخ المعلن علي موقع مكتب التنسيق لكل شهادة من الشهادات، وذلك تمهيداً لإعلان نتائج الترشيح فى أقرب وقت ممكن وقبل بداية العام الجامعي المقرر له يوم 30 سبتمبر.

وفي ضوء ذلك فإن الطلاب الذين يقومون بالتسجيل على شبكة الإنترنت ثم لا يتقدمون بملف أوراقهم لمكتب التنسيق لن يتم الالتفات إلي ما قاموا بتسجيله على شبكة الإنترنت وسيتم حذف أسمائهم وبياناتهم ولن يتم ترشيحهم، ولا يحق لأي منهم بعد إعلان نتيجة الترشيح أن يتقدم لمكتب التنسيق لترشيحه فى ضوء الحد الأدنى المعلن للشهادة الحاصل عليها، حيث يتم ترشيح طلاب كل شهادة من الشهادات فى ضوء أعداد ونسب محددة، وفى هذه الحالة لن يتم ترشيح الطلاب إلا للكليات التي يوجد بها أماكن متبقية فقط، وطبقاً لما ورد بدليل مكتب التنسيق لهذا العام 2023.

وقرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg  للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

مكتب التنسيق مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تنسيق القبول بالجامعات نتيجة الترشيح مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدورين الأول والثانى

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