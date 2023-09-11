نتيجة الرغبات المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة

تصدرت نتيجة البحث عن نتيجه الرغبات المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة، علي محرك البحث جوجل ، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة كاملة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد بعد انتهاء طلاب الدور الثاني من تسجيل رغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني للوزارة والتي من المقرر أن تنتهي اليوم في السابعة مساءً.

مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة

وقرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيا، لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء غدا الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ 24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المُتحدث الرسمي للوزارة على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.

موعد مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق

ويتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب، لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

تكون نسبة تقليل الاغتراب 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة بنفس القواعد، ونفس النسبة المقررة للتحويل (10%.

ولا يحق للطالب تغيير الكلية التي تم تحويله إليها خلال مرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)؛ لأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، وذلك في ضوء القواعد والنسبة المقررة، ولا يوجد تحويل ثلاثي.