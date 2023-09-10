التعليم: تسليم المعلمين الجدد عقود تعيينهم بداية العام الدراسى الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنهاء كل ضوابط تعيين وتسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة "30 ألف معلم".

وأكد مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تسكين هؤلاء المعلمين بداية من العام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه فى 30 سبتمبر الجاري.

وتقوم وزارة التربية والتعليم بسد عجز المعلمين، من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقًا للضوابط المحددة.

انطلاق العام الدراسي الجديد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا على النحو التالي: يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم شدد على تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية، وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية، مشيرًا إلى توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، وذلك لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، وذلك لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.