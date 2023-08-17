بشرى سارة للمستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم بسبب الوزن

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن تفاصيل لقائه بالدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إذ زفّ الوزير بشرى سارة بشأن السيدات الحوامل ممن تقدمن لمسابقة 30 ألف معلم.

قال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السيدات الحوامل مكانهن سيظل محفوظًا حتى تنتهي عملية الولادة حال نجاحها في المسابقة".

أضاف بكري بشأن المستبعدين من المسابقة بسبب الأوزان المسموح بها للمعلم، أن الوزير قال إن هناك زيادة 30 كيلو مضافة فوق الـ80 كيلو المعلن عنها.