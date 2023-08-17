الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إنهاء إجراءات التعاقد مع الناجحين في مسابقة "30 ألف معلم"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها الكامل على استكمال كافة الخطوات المتعلقة بمسابقة "30 ألف معلم"، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميًا عن نتيجة الاختبارات.

وطمأنت الوزارة جميع المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، أنه سيتم الانتهاء من إجراءات تعاقدهم وتسكينهم بمختلف محافظات الجمهورية فور الإعلان عن النتيجة.

كما شددت على أنه جار حصر أعداد المعلمين والمعلمات الجدد الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمال الاختبارات، على أن يتم استكمال اختباراتهم والانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بهم في أقرب وقت.

وزارة التربية والتعليم التعليم ٣٠ ألف معلم المعلمين مسابقة 30 ألف معلم

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