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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023–2024 للمدارس والجامعات

الدراسي
الدراسي

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، تساؤل يشغل أذهان جميع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، مع اقتراب انطلاق الدراسة المقررة في 30 سبتمبر الجاري وفقًا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الجديد 2023 /2024.

تفصلنا ما يقرب من 20 يوما عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، والمعاهد والجامعات.

موعد العام الدراسي الجديد لعام 2024 

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر، موعد انطلاق العام الدراسى الجديد 2023/2024

ونرصد فى التقرير التالي تفاصيل العام الدراسي الجديد 2023.

موعد بداية الدراسة في الجامعات 2023

وفقا لما حدده المجلس الأعلى، جاء موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023 في الجامعات والمعاهد 2024، كالتالي:

 يبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2023 -2024 بداية من السبت 30 سبتمبر 2023، ويستمر الفصل الأول من العام الدراسي 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، حيث سينتهي الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024.

موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023 في المدارس

بينما تأتي موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023 في المدارس بمصر، يوم 30 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 8 يونيو 2023 بإجمالي 35 أسبوعا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات.

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية والخارطة التفصيلية للعام الجديد

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول بـ العام الدراسى الجديد 2023 يوم 30 سبتمبر ويستمر حتى الخميس 25 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024، فيما سيبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

إجازة نصف العام الدراسي 2024

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

حيث تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا، وفي حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

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موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بـ العام الدراسى الجديد 2023، والذي سيبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 السبت 1 يونيو 2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت 15 يونيو 2024.

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