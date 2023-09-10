الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء الدراسة 2024 في مصر للمدارس والجامعات والمعاهد الخاصة

بدء الدراسة
بدء الدراسة

حددت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي موعد بدء الدراسة 2024، في بيان صدر عن الوزارتين نهاية أغسطس الماضي، وتم تحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وموعد امتحانات الفصلين وعدد أيام الدراسة طوال العام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بدء الدراسة 2024 في مصر للمدارس والجامعات . 

موعد بدء الدراسة 2024 في مصر للمدارس 

حدد وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدراسة 2024 والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

وتسمح الوزارة للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا أن تبدأ في  الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، بعد الحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم.

 وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، ويستمر العام الدراسي الجديد في المدارس 35 أسبوعا.

موعد إجازة نصف العام 2024.. ومصروفات الدراسة للعام الجديد

موعد بدء الدراسة 2024 في مصر والخريطة الزمنية للمدارس والجامعات

موعد بدء الدراسة في الجامعات 

فيما أعلن المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدراسة في الجامعات والخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لطلاب الجامعات والمعاهد.

يبدأ العام الدراسي في 30 سبتمبر المقبل، وينتهي في 30 مايو 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، وينتهى يوم الخميس 4 يناير 2024، وستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024، وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى في الجامعات 2024 خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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موعد إجازة نصف العام 2024.. ومصروفات الدراسة للعام الجديد

موعد بدء الدراسة وزارة التربية والتعليم العام الدراسى الجديد المجلس الأعلى للجامعات إجازة نصف العام

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