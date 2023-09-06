موعد بدء الدراسة 2024 في مصر والخريطة الزمنية للمدارس والجامعات

موعد بدء الدراسة ٢٠٢٤ في مصر.. من الأمور التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور الطلاب ، خاصة بعدما أعلنت وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم موعد بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2023.

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد بدء الدراسة ٢٠٢٤ في مصر، والخريطة الكاملة للفصلين الدراسيين ومواعد انعقاد امتحانات الترم الأول والثاني الخاصة بالتربية والتعليم والجامعات.

موعد بدء الدراسة ٢٠٢٤ في مصر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم خريطة العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيثُ تبدأ الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وتنتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024

يبدأ الفصل الدراسي الأول للطلاب بجميع المدارس بداية من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

ينتهي العام الدراسي الأول للطلاب يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

يبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

يبدأ امتحان صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

موعد العام الدراسي الجديد بالجامعات 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء العام الجامعي الجديد 2023-2024 لطلاب الجامعات، وتبدأ الدراسة بالجامعات يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وتنتهي الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023-2024 يوم الخميس الموافق 30 مايو 2023.