السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2023.. ومصروفات الدراسة لكل كلية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات وموقع جوجل وذلك قبل الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يرغب قطاع عريض من الطلاب في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها.

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2023

أعلنت جامعة السادسة من أكتوبر عن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والتحويلات في 14 كلية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث جاء تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2023 كما يلي:-

  • تنسيق كلية الطب والجراحة 80%.
  • تنسيق كلية طب الأسنان 78 %.
  • تنسيق كلية نظم ومعلومات 60%.
  • تنسيق كلية الفنون الجميلة 53%.
  • تنسيق كلية الصيدلة 72%.
  • تنسيق كلية اللغات والترجمة 53%.
  • تنسيق كلية العلاج الطبيعي 76%.
  • تنسيق كلية الاقتصاد والإدارة 53%.
  • تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 53%.
  • تنسيق كلية الإعلان وفنون الاتصال 53%.
  • تنسيق كلية التربية 53%.
  • تنسيق كلية السياحة والفنادق 53%.
  • تنسيق كلية التمريض 53 %.
  • تنسيق كلية الهندسة 68%.

موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وخطوات التسجيل

موعد نتيجة المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات.. وموعد انطلاق العام الجديد

مصاريف جامعة 6 أكتوبر للمصريين 2024

يتسأل الكثيرين عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر الخاصة للعام الدراسي المقبل 2024 والتي جاءت كما يلي:-

  • مصروفات كلية الطب والجراحة 140 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية طب الأسنان 110 جنيه.
  • مصروفات كلية نظم ومعلومات 40 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الفنون الجميلة 44 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الصيدلة 90 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية اللغات والترجمة 35 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الاقتصاد والإدارة 50 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 42 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الإعلان وفنون الاتصال 38 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية التربية 30 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية السياحة والفنادق 25 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية التمريض 35 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الهندسة 55 ألف جنيه.
  • ويتم سداد المصروفات على أقساط خلال العام الدراسي وفقا للنظام الذي يناسب إمكانات ولي الأمر.

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