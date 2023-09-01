الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وخطوات التسجيل

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة

مع فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة حرص الطلاب وأوليائ الأمور معرفة موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وخطوات التسجيل، حيث فتح مكتب تنسيق الجامعات وكافة المعاهد الحكومية باب قبول الطلبة للدور الأول من الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة.

موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وخطوات التسجيل

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2023، وخطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2023

وبدأ طلبة الثانوية العامة التسجيل بتنسيق الكليات والمعاهد الحكومية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويسجل طلاب 3 ثانوي عام من الدور الأول، وجميع الطلاب المتخلفين من المرحلتين (الأولى والثانية) لتدوين رغباتهم يتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2023.

وجاء الحد الأدنى للتنسيق بعدد حوالي 83863 طالب وطالبة لطلبة الشعبة العلمية وتكون بحد أدنى 205 درجة أي بنسبة 50 %، بينما يكون عدد طلبة الأدبية 50983 طالب وطالبة وذلك بحد أدنى 205 درجة أي بنسبة 50 %، وبعدد طلاب المرحلة الثالثة حوالي 134846 طالب وطالبة.

ومن المقرر أن سيتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة لطلاب الدور الأول عقب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وسيتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ومن المقرر أن سيكون آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة في 2023 هو اليوم الجمعة الموافق 1 من سبتمبر 2023، ومن المقرر أن سيتم مد موعد لتنسيق المرحلة الثالثة لعام 2023 لكي يكون آخر موعد للتقديم هو يوم السبت الموافق 2 من سبتمبر القادم.

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خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

  1. الدخول على “الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني” من هنا.
  2. إدخال “رقم الجلوس” و"الرقم السري" وإعادة كتابة الرقم التأكيدي.
  3. إدخال “الرغبات” بالترتيب.
  4. ثم الضغط على الخطوة التالية ستظهر صفحة تحتوي على كافة بيانات الطالب فسيتم التأكد من صحة البيانات.
  5. في حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل سيتم الاتصال برقم 19468.
  6. إضغط على أيقونة “اختيار الرغبات”.
  7. قم بإدخال عدد 75 رغبة ومراعاة قطاعات التخصصات والجامعات.
  8. وقم باختيار التلميذ الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به من خلال قوائم التوزيع الجغرافي.
  9. وأخيرا سيتم إظهار قائمة الرغبات المسجلة بها رقم الإيصال وسيفضل طباعتها أو حفظها.
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