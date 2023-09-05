توجيهات عاجلة لجميع المدارس للانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء الدراسة

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توجيهات عاجلة لجميع مدارس جمهورية مصر العربية بالعمل على صيانة جميع التلفيات التى توجد فى المدارس أو الأثاث الخاص بالمدارس خلال الفترة المقبلة.

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بحصر أعداد المدارس التى يوجد فيها تلفيات للعمل على إصلاحها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد والمقرر انطلاقه فى 30 سبتمبر الجارى.

ووجه الوزير المديريات التعليمية لتوجيه الإدارات التعليمية والتعميم على المدارس بسرعة الصيانة قبل استقبال الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 .

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وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 .

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .

- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024 .

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024 .

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.