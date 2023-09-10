موعد إجازة نصف العام 2024.. ومصروفات الدراسة للعام الجديد

يتصدر ميعاد إجازة نصف العام 2024 كافة المحركات البحثية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 المزمع أن ينطلق يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الجديد المعتمد رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ميعاد إجازة نصف العام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ميعاد إجازة نصف العام 2024 خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 للمدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية وذلك لعدم تعارض موعد عطلة منتصف العام للطلاب في التعليم الأزهري أو الحكومي أو الجامعي.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 9 يناير 2024 لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية والتي تستمر لمدة 20 يوم حيث يتم إعداد جداول لتنظيم سير الامتحانات في كافة المدارس التجريبي والحكومية (عربي ولغات) حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير وينتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

قيمة المصروفات الدراسية للعام الجديد 2023-2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيان بقيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 ويمكن سدادها من خلال مكاتب البريد المنتشرة أو من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة رسميا لدى الوزارة في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

مصروفات الدراسة لطلاب رياض الأطفال 305 جنيهات.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الأول الابتدائي 305 جنيهات.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الثاني الابتدائي 305 جنيهات.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الثالث الابتدائي 305 جنيهات.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الخامس الابتدائي 305 جنيهات.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف السادس الابتدائي 305 جنيهات.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الأول الإعدادي 205 جنيهات.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الثاني الإعدادي 205 جنيهات.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوي 520 جنيها.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الثاني الثانوي 505 جنيهات.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الثالث الثانوي 505 جنيهات.