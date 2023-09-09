قبل بدء العام الدراسي الجديد.. اعرف موعد إجازة نصف العام 2024

أسابيع قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد والذي من المقرر بدايته فى 30 سبتمبر ولكنه قد بدأ فى المدارس الدولية ومدارس النيل بداية من 3 سبتمبر، وبالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد يبحث العديد من المعلمين والطلاب والمعلمين عن موعد إجازة نصف العام 2024 والتى قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عنها من خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 .

عدد أيام إجازة نصف العام 2024

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مدة إجازة نصف العام أسبوعين، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد إجازة نصف العام 2024 معهما.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى إن العام الدراسي يبدأ يوم 30 سبتمبر الجارى، على أن يكون موعد بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024، وبدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 إلى بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024 وبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 وبدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024 بالإضافة إلى بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

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