الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر أخبار انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ننشر لكم موعد انطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الجديد 2023 /2024، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

يرصد "الدستور" فى التقرير التالي ابرز الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

أولا: التشديد على المتابعة المستمرة من كل أفراد المنظومة التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات المهمة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

ثانيا : إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات، وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس، والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية.

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الاهتمام بالنشيد الوطني

ثالثا: الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس، وإجراء امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية) للمدارس الدولية.

رابعا: الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، والتواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات التعليمية، وتدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حال حدوث الكوارث.

خامسا: تحصيل الرسوم الدراسية المقررة (سداد كلي، أو جزئي)، وتنفيذ الإعفاء من الرسوم الدراسية للفئات المحددة.

تسكين المعلمين الجدد 

سادسا : تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم" بداية من العام الدراسى الجديد، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية.

سابعا: تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية، وتوظيف القنوات التعليمية مدرستنا (1،2،3) في خدمة وإثراء العملية التعليمية، وبث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيًا، ويتاح لجميع الطلاب.

ثامنا: إنتاج مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، وإتاحة بنوك للأسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم".

تاسعا: تدريب ٥ آلاف معلم على صياغة المفردات الاختبارية التي تقيس مستويات التفكير العليا، عمل أوليمبياد مصر، ودورى المدارس، وستتم إذاعة تلك الأنشطة على قناة مدرستنا، وتعظيم دور يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، تفعيل معارض "أهلًا مدرستى" للأدوات المدرسية، بأسعار مناسبة من خلال الوحدة المنتجة.

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أبرزها تسكين المعلمين الجدد وحظر العقاب البدنى.. 32 تنبيهًا للمديريات بشأن العام الجديد

عاشرا: الاهتمام بمواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، وعدم إجراء أي تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة إلا من خلال لجنة في الوزارة، وخلو محيط المدرسة من المصارف والأسواق وتجمعات القمامة والباعة الجائلين والإشغالات.

الحادية عشر: حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم، وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، و تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي، وإصدار قرار وزارة يتضمن الشروط والعقوبات، وتسليم الكتب الدراسية للطلاب بداية من العام الدراسى دون تأخير.

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