أبرزها تسكين المعلمين الجدد وحظر العقاب البدنى.. 32 تنبيهًا للمديريات بشأن العام الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023 /2024، المقرر فى 30 سبتمبر الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

تعليمات العام الدراسي الجديد

من جانبه، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات للمديريات التعليمية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، نرصدها في السطور التالية:

ضرورة انضباط العملية التعليمية. تحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن. المتابعة المستمرة من كل أفراد المنظومة التعليمية. جذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات المهمة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية. إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات. تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس، والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس. قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية. الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس. الالتزام بإجراء امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية) للمدارس الدولية. الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس. التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات التعليمية. تدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حال حدوث الكوارث. تحصيل الرسوم الدراسية المقررة (سداد كلي، أو جزئي). تنفيذ الإعفاء من الرسوم الدراسية للفئات المحددة. تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم" بداية من العام الدراسى الجديد. تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية. تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية. توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (1،2،3) في خدمة وإثراء العملية التعليمية. بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيًا، ويتاح لجميع الطلاب. إنتاج مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية. إتاحة بنوك للأسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم". تدريب ٥ آلاف معلم على صياغة المفردات الاختبارية التي تقيس مستويات التفكير العليا. عمل أوليمبياد مصر، ودورى المدارس، وستتم إذاعة تلك الأنشطة على قناة مدرستنا. تعظيم دور يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية. تفعيل معارض "أهلًا مدرستى" للأدوات المدرسية، بأسعار مناسبة من خلال الوحدة المنتجة. الاهتمام بمواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة. عدم إجراء أي تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة إلا من خلال لجنة في الوزارة.

28- خلو محيط المدرسة من المصارف والأسواق وتجمعات القمامة والباعة الجائلين والإشغالات.

‏ 29- حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

30- حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب.

31- تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي، وإصدار قرار وزارة يتضمن الشروط والعقوبات.

32- تسليم الكتب الدراسية للطلاب بداية من العام الدراسى دون تأخير.