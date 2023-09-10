الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

يبدأ 30 سبتمبر.. آخر أخبار استعدادات العام الدراسي الجديد 2023/2024

الدراسي
الدراسي

ترتفع معدلات البحث عن آخر أخبار استعدادات العام الدراسي الجديد مع إعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 والتي تبدأ من 30 سبتمبر 2023 بالمدارس والجامعات. 

آخر أخبار استعدادات العام الدراسي الجديد

في التقرير التالي نرصد آخر أخبار استعدادات العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس وكذلك  موعد الدراسة بالجامعات وفق بيانات الجهات المسؤولة. 

مع التحديد الرسمي لموعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في 30 سبتمبر الجاري استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا العام من خلال عقد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي اجتماعات مع قيادات الوزارة ومديري المديريات التعليمية بكافة المحافظات؛ لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة الانضباط سير العملية التعليمية.

وحث الوزير خلال اجتماعه على ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية، وضرورة الالتزام بإجراء امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية) للمدارس الدولية على مستوى الإدارات التعليمية، لضمان تدريس واستفادة الطلاب من هذه المواد، لتنمية الولاء والانتماء لديهم.

موعد بداية الدراسة 2023-2024 والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

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 مجموعات الدعم المدرسي 

ومن أبرز خطط الوزارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023/2024 هو تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية.

القنوات التعليمية

كذلك توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام  لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

كذلك تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

بنوك الأسئلة 

كذلك يتم إتاحة بنوك للأسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" لجميع المراحل الدراسية من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي من أجل التعلم لجميع الطلاب، وبالفعل تم تدريب ٥ آلاف معلم على صياغة المفردات الاختبارية التي تقيس مستويات التفكير العليا.

كما تم التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة المدارس لتنفيذه وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي ومن المقرر أن يتم إصدار قرار وزاري بهذا الشأن يتضمن  الشروط والعقوبات.

موعد الدراسة بالجامعات 2023/2024 

مثلها مثل المدارس تبدأ الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد  2023/2024بالجامعات والمعاهد تبدأ من بداية الدراسة يوم السبت 30 سبتمبر المقبل، ومن وينتهي رسميًا 30 مايو 2024.

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