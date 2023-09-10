"التربية والتعليم" تحدد الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية خلال العام الدراسى الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، وتضمنت أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك والطلاب يتامى الأب والطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية خلال العام الدراسى الجديد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم إعفاء أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (دون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة وأبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يعفى أيضًا من المصروفات الدراسية طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدون بمدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يعفى أيضًا من المصروفات الدراسية طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس، مشددة على أنه لا يجوز تحصيل أي مبالغ من الطلاب تحت أي مسمى إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.