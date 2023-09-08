موعد بداية الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023 والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

موعد بداية الدراسة فى المعاهد الأزهرية 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل الكثير.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد بداية الدراسة فى المعاهد الأزهرية 2023 إستعداداً لبداية الدراسة لعام 2024.

وتزامناً مع اهتمام الاكثري من المواطنين والطلاب لمعرفة بداية الدراسة بالمعاهد الأزهرية، يرصد موقع “ الدستور ”في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مواقع التواصل الإجتماعي ولمعرفة موعد بداية الدراسة فى المعاهد الأزهرية 2023 تتبع السطور التالية.

موعد بداية الدراسة فى المعاهد الأزهرية 2023

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن موعد بداية الدراسة فى المعاهد الأزهرية 2023، حيث صدر بيان من قطاع المعاهد الأزهرية نشر على الموقع الرسمي للقطاع فيما يخص موعد الدراسة خلال 2023 -2024، أن الدراسة سوف تبدأ في جميع المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للأزهر الشريف بداية من 1 أكتوبر ويكون ذلك بعد التنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكون ذلك لتطبيق خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023 في المعاهد والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم معا.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

1 - يبدأ الفصل الدراسي الأول للطلاب بجميع المدارس بداية من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

2 - ينتهي العام الدراسي الأول للطلاب يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

3 - تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

4 - يبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

5 - يبدأ امتحان صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

6 - يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

7 - وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

8 - تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

9 - تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

10 - تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

11 - تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.