الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مفعل الآن.. رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية في الدور الثاني 2023، ازداد معدل البحث من خلال الطلاب عن موعد رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023 للالتحاق بالكليات والمعاهد من ضمن تنسيق الأزهر 2023.

رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

وتستعرض "الدستور" رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني، وموعد فتح التسجيل، والخطوات.

موعد فتح باب التسجيل في تنسيق الأزهر 2023

وتم فتح باب تسجيل رغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد من ضمن تنسيق الأزهر 2023 في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5 سبتمبر 2023، حيث سيتم فتح باب التسجيل بتنسيق الأزهر 2023 كل عام بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لطلاب الدور الثاني 2023.

رابط التسجيل في رغبات الثانوية الأزهرية 2023

ويتاح للطلاب تسجيل كافة رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد الأزهرية المتاحة لهم من ضمن تنسيق الأزهر لعام 2023 من خلال الدخول لموقع التنسيق الإلكتروني، ويكون من خلال الضغط على الرابط التالى: من هنا.

موقع التنسيق الإلكتروني| رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات

موقع التنسيق الإلكتروني.. تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات.. الرابط والخطوات

خطوات التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • الضغط على خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية الأزهرية.
  • إدخال الرقم السري.
  • كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.
  • الضغط على الخطوة الثانية.
  • كتابة بيانات الطالب الأساسية.
  • يقوم الطالب باختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.
  • يقوم الطالب بالضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.
  • يقوم الطالب بملئ الرغبات.
  • يتم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.
  • الضغط على كلمة تسجيل.

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اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

واعتمد الدكتور محمد الضويني، بصفته وكيل الأزهر نتائج الثانوية الأزهرية الدور الثاني لعام 2023 وتكون بقسميها العلمي والأدبي منذ ساعات قليلة، وبلغت نسبة نجاح الطلاب بنتيجة الثانوية الأزهرية لطلاب الدور الثاني 2023 نحو حوالي 70.36%.

وأوضح الدكتور محمد الضويني، بصفته وكيل الأزهر الشريف أن تكون نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الثانوية الأزهرية  في الدور الثاني 2023 وذلك للقسم الأدبي نحو 71.71%، بينما قد بلغت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 للقسم العلمي نحو 67.63%.

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