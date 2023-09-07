التعليم العالي تعلن مواعيد تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،انه في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني) لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة

وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة وهي كالتالي:

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

-قم بإدخال رقم الجلوس وكتابة الرقم السري الخاص بك.

-إدخال رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2023 للكليات بالترتيب الذي سيراه الطالب مع ضرورة وجود مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

- متاح للطالب تعديل كافة رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات وذلك عدة مرات، وسيتم تنسيق الطالب طبقا لآخِر تعديل قام به بالموقع، حيث سيحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به التلميذ.

وجاءت الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة:

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجارى بالعريش

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين العريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمياط