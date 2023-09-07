تعرف على موعد الدراسة 2023-2024 في مصر بجميع المراحل التعليمية

تصدر موعد الدراسة ٢٠٢٤ في مصر بجميع المراحل التعليمية تريند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومن خلال موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الجامعات والمدارس بكافة أنحاء محافظات جمهورية لمعرفة موعد الدراسة ٢٠٢٤ في مصر بجميع المراحل التعليمية، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة موعد الدراسة ٢٠٢٤ في مصر، لذلك يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد الدراسة ٢٠٢٤ في مصر بجميع المراحل التعليمية، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل:

موعد الدراسة 2023-2024 في مصر بجميع المراحل التعليمية

نستعرض لكم في السطور التالية موعد الدراسة ٢٠٢٤ في مصر بجميع المراحل التعليمية، وذلك وفقاً لخريطة العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيثُ تبدأ الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وتنتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

1 - يبدأ الفصل الدراسي الأول للطلاب بجميع المدارس بداية من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

2 - ينتهي العام الدراسي الأول للطلاب يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

3 - تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

4 - يبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

5 - يبدأ امتحان صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

6 - يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

7 - وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

8 - تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

9 - تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

10 - تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

11 - تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.