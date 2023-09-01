موعد دخول المدارس 2024 من أكثر الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من أولياء الأمور خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد دخول المدارس 2024 وبداية الفصل الدراسي الأول الجديد، وذلك وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الآباء والأمهات لمعرفه موعد دخول المدارس 2024 وبداية الفصل الدراسي الأول الجديد، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية استعدادا لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات، وإليكم تفاصيل موعد دخول المدارس 2024 وبداية الفصل الدراسي الأول الجديد، وفقاً لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد دخول المدارس 2024 وبداية الفصل الدراسي الأول الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد دخول المدارس 2024 الفصل الدراسي الأول الجديد، حيث أن يبدأ الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024، وامتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد ستكون الأحد 14 يناير 2024، وامتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

والجدير بالذكر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الإدارات والمدارس بدأت منذ فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد حيث يتم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتسكين الطلاب بالمدارس الرسمية خاصة فى رياض الأطفال والصفيين الأول الثانوي والابتدائي، كما يتم الانتهاء من طلبات التحويل بجميع المدارس.

بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، فيبدأ الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الجديد السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تكون السبت 25 مايو 2024، وامتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.