بدأت استعدادات دخول المدارس 2024 بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس للعام الدراسي الجديد للصف الاول الابتدائي، والأول الثانوي بعد إعلان المحافظات التنسيق.

وتضع وزارة التربية والتعليم خارطة دخول المدارس من الابتدائية حتى الثانوية العامة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد دخول المدارس 2024 وبداية إجازة نهاية العام.

موعد دخول المدارس 2024

تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خارطة دخول المدارس العام الدراسي الجديد 2023-2024 ، ويتم الإعلان عنها في بيان رسمي للوزارة.

وغالبًا ما يكون موعد بدء المدارس في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل عام وأحيانًا ما يتم تأجيلها للأول من أكتوبر، كما حدث مع العام الدراسي الجاري 2022-2023.

ويوضح بيان وزارة التربية والتعليم مع تحديد موعد دخول المدارس الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي 2023-2024 ، وموعد الفصلين الدراسيين والإجازات وأيام الحضور الفعلية موعد الامتحانات الشفوية والنظرية لصفوف النقل والإعدادية والمرحلة الثانوية الفنية والعامة.

ووفق المتبع من وزارة التربية والتعليم تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي من نهاية يناير 2024 حتى الأسبوع الثاني من فبراير 2024، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024 وينتهي في يوليو 2024 .

أجازة نهاية العام الدراسي الجاري

وفي السياق، أنهى الطلاب في المدارس امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري وظهرت نتائج الامتحانات، وتبقى امتحانات الثانوية العامة الجارية حتى منتصف يوليو المقبل، لتبدأ بعدها إجازة نهاية العام الدراسي الجاري.

وكان الطلاب قد بدأوا الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في 12 فبراير الماضي، حيث حددت وزارة التربية والتعليم موعد الفصل الدراسي الثاني بداية من السبت 12/2/2023 وحتى الخميس 8/6/2023.، وبدأت بعدها الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وأجرى طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في 6 مايو 2023، وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت 16 يونيو 2023، ومستمرة حتى منتصف يوليو المقبل .