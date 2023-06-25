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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنسيق التمريض 2023 محافظة البحيرة بعد الإعدادية

التمريض
التمريض

يختلف تنسيق التمريض من محافظة لأخرى حيث يتم تحديدها من قبل مدارس التمريض التي تستقبل الطلاب بعد الشهادة الإعدادية في إطار النطاق الجغرافي فقط.

ويسعى الكثير من الطلاب للالتحاق بمدارس التمريض لأنها توفر فرص عمل عقب الانتهاء من الدراسة مباشرة ، وأعلنت بعض المحافظات عن تنسيق التمريض فيما لم تعلن أغلبها بعد، ومع زيادة عمليات البحث عن تنسيق التمريض 2023 محافظة البحيرة تعرض الدستور التفاصيل في التقرير التالي. 

تنسيق التمريض 2023 محافظة البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة أمس السبت عن تنسيق المدارس بعد الاعدادية وخاصة المدارس الثانوية، ولكنها لم تعلن بعد عن تنسيق التمريض 2023، ووفق بيان محافظة البحيرة. 

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فحددت تنسيق اولى ثانوى البحيرة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، بحد أدنى ٢٣٨ درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة، كما تم اعتماد تنسيق الثانوى الفندقى عند ١٩٠ درجة ، والثانوي الصناعي عند ١٧٠ درجة ، والثانوى التجارى عند ١٥٠ والزراعى عند نفس التنسيق أيضًا .

شروط الالتحاق بمدارس التمريض 2023 

حددت وزارة الصحة شروط الالتحاق بمدارس التمريض في كافة المحافظات ومنها  الحصول على شهادة الإعدادية ، في نفس عام التقدم إلى مدارس التمريض مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية، وألا يقل سن المتقدم عند بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، ويجوز بقرار من وزيرة الصحة النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

و يجب أن يكون المتقدم لمدارس التمريض  من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، حرصا على مبدأ التوطين، وبالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طالبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة، مع اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

ويتعهد الطالب المتقدم لدخول مدارس التمريض بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة.

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