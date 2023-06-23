ads
الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة لجميع المدارس الثانوي

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

تتزايد معدلات البحث عن تنسيق المدارس الثانوي لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة  الجيزة 2023 (ثانوي عام- ثانوي فني) من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع لاتفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

تنسيق الثانوية العامة 2023 - 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 

حددت محافظة الجيزة درجات القبول بمدارس الثانوي العام بجميع الإدارات التعليمية التابعة لها حيث وضعت الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/ 2024 هو كالتالي:

الثانوية العامة من مجموع 225 درجة.

الثانوى العام خاص ومنازل من مجموع 140 درجة.

الثانوى عام خدمات من 175 درجة 

تنسيق المدارس الفنية بعد الإعدادية 2023 -2024 محافظة الجيزة 

وحددت وزارة التربية والتعليم   الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الفنية لمحافظة الجيزة بناء على  إحصاء  أعداد الناجحين ومتوسط مجاميع طلاب الشهادة الإعدادية وعدد المدارس الثانوية الفنية بها وكان كالتالي:

مدرسة طباعة إمبابة.. 230 درجة.

مدرسة لطباعة الهرم بحد أدنى 225 درجة.

إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكري ومدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات ومدرسة الجيزة الكهربية ثانوي صناعي بحد ادنى 215 درجة.

مدرسة طلعت حرب ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهني 210 درجات.

مدرسة  الجيزة ثانوى صناعى بنات ومدرسة  الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهني  210 درجات.

 المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين كان الحد الأدنى للقبول بهما هو  210 درجات.

محافظ مطروح يعتمد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول للثانوية الفنية

وردان ثانوي صناعي مشترك، أبو رواش ثانوي صناعي مشترك  210 درجات.

مدارس إعداد مهني 

المنوات ثانوي صناعي بنات، الحوامدية ثانوى صناعى بنات، فصول ملحقة على التعليم المزدوج، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى من مجموع  205 درجات.

مدرسة  البدرشين ثانوي صناعي بنات وإعداد مهني 205 درجات.

مدرسة ناصر ثانوي صناعي بنين، العياط ثانوي صناعي بنات، الصف ثانوي صناعي للتأسيس العسكري بنين، الصف ثانوي صناعي بنات بمجموع 205 درجات. 

مدرسة طهما ثانوي صناعي بنين 195 درجة.

 مدرسة الصف الثانوي صناعي بنين بزرزاره  190 درجة.

الشهيد أحمد رمضان سالم صناعي بنين من  185 درجة.

مدرسة  أطفيح ثانوي صناعي بنات، الكداية ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهني 185 درجة.

مدرسة القبابات ثانوي صناعي مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة بمجموع 185 درجة.

 و180درجة لــ"الباويطي" و175 درجة لــ"المناجم" ثانوي صناعي بنين.   

 

تنسيق المدارس الزراعية بعد الإعدادية لمحافظة الجيزة 2023 

جاء تنسيق المدارس الزراعية بمحافظة الجيزة كالتالي:

مدرسة الجيزة الثانوية الزراعية  من 200 درجة.

مدراس الثانوية الزراعية المهنية 185 درجة. 

 مدرسة أطفيح  الثانوية الزراعية 165 درجةو161 درجة لإعداد مهني 

طهما الثانوية 166 درجة وإعداد مهني 161.

 مدرسة أبوغالب الثانوية الزراعية 165 درجة و إعداد مهنى 161.

الثانوية الزراعية بالواحات البحرية من 180 درجة وإعداد مهني 161.

تنسيق المدارس التجارية والفندقية 2023 محافظة الجيزة 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات التنسيق للمدارس الثانوية التجارية والفندقية بمحافظة الجيزة كالتالي:

مدرسة الهرم الفندقية الرسمية من 240 درجة.

مدرسة الهرم الفندقية المهنية 230 درجة.

مدارس إمبابة وباحثه البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات والجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية و الشهيد محمد هشام إسماعيل بنات والأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة ومنشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر و الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية بمجموع 210 درجات.

مدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة 195 درجة.

 مدارس مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، العياط التجارية المشتركة والقطوري التجارية المشتركة بالعياط، الصف الفنية المتقدمة بالصف من 195 درجة.

 ومدارس  أطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل الثانوي التجاري بمجموع 185 درجة.

مدرسة الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية من 165 درجة.

خدمات الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية، مدارس تعليم خاص "تجاري وفندقي" من مجموع 140 درجة.

أقرأ أيضاً

المعتمد رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة تنسيق المدارس الفنية بعد الإعدادية 2023 محافظة الجيزة تنسيق المدارس الزراعية بعد الإعدادية لمحافظة الجيزة 2023 تنسيق المدارس التجارية والفندقية 2023 محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

وفاة شاب وإصابة فتاة فى حادث سير مروع بالتجمع

لقاء ودى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى فرنسا

مَن هى الفنانة ياسمين أيمن التي ارتبط اسمها بحادث التجمع؟

قادت على سرعة 200 كم.. الكشف عن سبب انقلاب سيارة ياسمين أيمن

"آمون وبتاح وحورس".. مناطق قد لا تعرفها عن الذهب في مصر بمنجم السكري

بعد تحقيق شروطه.. حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

مؤمن المحمدي

كرتونة بيض عشان أشرف

لواء. محسن الفحام

المعلومات.. وحرية تداولها

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتدى على مسيرة احتجاجية فى القدس