تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة لجميع المدارس الثانوي

تتزايد معدلات البحث عن تنسيق المدارس الثانوي لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2023 (ثانوي عام- ثانوي فني) من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع لاتفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

تنسيق الثانوية العامة 2023 - 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

حددت محافظة الجيزة درجات القبول بمدارس الثانوي العام بجميع الإدارات التعليمية التابعة لها حيث وضعت الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/ 2024 هو كالتالي:

الثانوية العامة من مجموع 225 درجة.

الثانوى العام خاص ومنازل من مجموع 140 درجة.

الثانوى عام خدمات من 175 درجة

تنسيق المدارس الفنية بعد الإعدادية 2023 -2024 محافظة الجيزة

وحددت وزارة التربية والتعليم الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الفنية لمحافظة الجيزة بناء على إحصاء أعداد الناجحين ومتوسط مجاميع طلاب الشهادة الإعدادية وعدد المدارس الثانوية الفنية بها وكان كالتالي:

مدرسة طباعة إمبابة.. 230 درجة.

مدرسة لطباعة الهرم بحد أدنى 225 درجة.

إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكري ومدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات ومدرسة الجيزة الكهربية ثانوي صناعي بحد ادنى 215 درجة.

مدرسة طلعت حرب ثانوي صناعي بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهني 210 درجات.

مدرسة الجيزة ثانوى صناعى بنات ومدرسة الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهني 210 درجات.

المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين كان الحد الأدنى للقبول بهما هو 210 درجات.

وردان ثانوي صناعي مشترك، أبو رواش ثانوي صناعي مشترك 210 درجات.

مدارس إعداد مهني

المنوات ثانوي صناعي بنات، الحوامدية ثانوى صناعى بنات، فصول ملحقة على التعليم المزدوج، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى من مجموع 205 درجات.

مدرسة البدرشين ثانوي صناعي بنات وإعداد مهني 205 درجات.

مدرسة ناصر ثانوي صناعي بنين، العياط ثانوي صناعي بنات، الصف ثانوي صناعي للتأسيس العسكري بنين، الصف ثانوي صناعي بنات بمجموع 205 درجات.

مدرسة طهما ثانوي صناعي بنين 195 درجة.

مدرسة الصف الثانوي صناعي بنين بزرزاره 190 درجة.

الشهيد أحمد رمضان سالم صناعي بنين من 185 درجة.

مدرسة أطفيح ثانوي صناعي بنات، الكداية ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهني 185 درجة.

مدرسة القبابات ثانوي صناعي مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة بمجموع 185 درجة.

و180درجة لــ"الباويطي" و175 درجة لــ"المناجم" ثانوي صناعي بنين.

تنسيق المدارس الزراعية بعد الإعدادية لمحافظة الجيزة 2023

جاء تنسيق المدارس الزراعية بمحافظة الجيزة كالتالي:

مدرسة الجيزة الثانوية الزراعية من 200 درجة.

مدراس الثانوية الزراعية المهنية 185 درجة.

مدرسة أطفيح الثانوية الزراعية 165 درجةو161 درجة لإعداد مهني

طهما الثانوية 166 درجة وإعداد مهني 161.

مدرسة أبوغالب الثانوية الزراعية 165 درجة و إعداد مهنى 161.

الثانوية الزراعية بالواحات البحرية من 180 درجة وإعداد مهني 161.

تنسيق المدارس التجارية والفندقية 2023 محافظة الجيزة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات التنسيق للمدارس الثانوية التجارية والفندقية بمحافظة الجيزة كالتالي:

مدرسة الهرم الفندقية الرسمية من 240 درجة.

مدرسة الهرم الفندقية المهنية 230 درجة.

مدارس إمبابة وباحثه البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات والجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية و الشهيد محمد هشام إسماعيل بنات والأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة ومنشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر و الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية بمجموع 210 درجات.

مدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة 195 درجة.

مدارس مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، العياط التجارية المشتركة والقطوري التجارية المشتركة بالعياط، الصف الفنية المتقدمة بالصف من 195 درجة.

ومدارس أطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل الثانوي التجاري بمجموع 185 درجة.

مدرسة الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية من 165 درجة.

خدمات الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية، مدارس تعليم خاص "تجاري وفندقي" من مجموع 140 درجة.