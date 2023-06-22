المعتمد رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية وحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يترقب الآلاف من الطلبة بدء تنسيق الثانوية العامة، وذلك عقب إعلان نحو أكثر من محافظة تنسيق الثانوية العامة بمختلف مدارسها سواء للمدارس الحكومي أو الخاص أو لفصول الخدمات، حيث جاء أعلى تنسيق ثانوي عام بمحافظة سوهاج بـ251 درجة، بينما جاء أقل تنسيق ثانوي عام بمحافظة الوادي الجديد بـ219.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

وتقدم «الدستور» تنسيق الثانوية العامة 2023 في كافة المحافظات للمدارس الحكومية، ومدارس ثانوي عام في المدارس الخاصة، وفي مدارس الخدمات، بهذا التقرير.

في محافظة الجيزة، بلغ الحد الأدنى للقبول بثانوي عام في المدارس الحكومية مجموع 225 درجة، بينما بلغ مجموع 140 درجة لثانوي عام الخاص، ومجموع 175 درجة لثانوي عام بمنازل وخدمات.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة القاهرة

وفيما سيخص تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 في القاهرة، سجل الحد الأدنى في الصف الأول الثانوي مجموع 245 درجة في المدارس الحكومية، بينما بلغ مجموع 140 درجة في المدارس الخاصة، ومجموع 205 درجة في مدارس الخدمات.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الغربية

وفي الغربية، قد بلغ الحد الأدنى للقبول في مرحلة الصف الأول الثانوي نحو مجموع 237 درجة بالمدارس الحكومية، ومجموع 175 درجة في المدارس الخاصة.

ثانوي عام تقبل من كام 2023 القليوبية

وجاء تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 القليوبية من مجموع 225 درجة كحد أدنى للقبول بالمدارس الحكومية.

تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 الشرقية

واعتمد الدكتور ممدوح غراب، بصفته محافظ الإقليم، تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 محافظة الشرقية لكي يبلغ الحد الأدنى للقبول في المدارس الحكومية مجموع 240 درجة، ومجموع 220 درجة للمدارس الخاصة، ومجموع 230 درجة لمدارس الخدمات.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا

وفيما سيخص تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة المنيا، قد بلغ الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية مجموع 2018 درجة، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات 180 درجة، أما الثانوي الخاص مجموع 175 درجة، والثانوي الرياضي مجموه 208 درجة.