الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بمجموع 243 درجة

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية صباح اليوم تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بكثافة 45 طالبًا لكل فصل و175 درجة للثانوي العام الخدمات و140 درجة للثانوي العام منازل، و140 درجة للثانوي العام خاص.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بكل من: (المنصورة - نبروة - السنبلاوين) بمجموع 235 درجة، والثانوي الفندقي نظام خدمات بكل من (المنصورة - نبروة - السنبلاوين) 175 درجة والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجة والثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات 165 درجه ، والثانوي الزراعي بكل من ( المنصوره الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعيه - ميت غمر الزراعية ) 185 درجة ، والثانوي الزراعي بكل من ( دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض - المنزلة ) 170 درجة ، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات  170 درجة ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة ، والتعليم المزدوج ( فني صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة ، والتبريد والتكييف 220 ، وتركيبات كهربية 200 درجة ، وفندقي مزدوج 175 درجة ، وسيارات 210 ، واليكترونات كهربية 175 درجة ، وميكانيكا تركيبات 175 درجة ، وملابس جاهزة + نسيج 160 درجة ، ومساعد فني إداري 160 درجة ، ووجبات سريعة 170 درجة ، وزراعي مزدوج 160 درجة).

قال مختار كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات والعلوم.

وقال المحافظ إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

من جانبه، صرح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 108 ألف و296 طالب وطالبة، مضيفًا أنه وفقًا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 45 طالبًا للفصل الواحد موزعين على 1030 فصلاً وذلك وفقا لدراسة الاحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية تنسيق الصف الأول الثانوي

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