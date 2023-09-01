تتصدر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، محركات البحث بعد انتهاء الامتحانات بأيام قيلة، حيث تتيح وزارة التربية والتعليم رابط مخصص للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023، وذلك فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثاني، منتصف الأسبوع المقبل، خاصة وأن عمليات التصحيح الإلكتروني تنتهي أول بأول وهو ما يسهل عملية إظهار نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بشكل سريع خاصة مع قلة عدد الطلاب.

وكشفت تقارير، أن نسب النجاح في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ستكون مرتفعة وأعلى من نسبة نجاح الدور الأول، مشيرة إلى أن التصحيح يعتمد على ضوابط وآليات يتم الالتزام بها مع مراعاة حالات الطلاب التي تحتاج درجات للوصول إلى درجة النجاح أيضًا وفق القواعد المنظمة لمنح درجات رأفة للطلاب.

لينك وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالدخول على الموقع وإدخال رقم الجلوس، وذلك بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من (هنا).

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة دور ثان

الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر زيارة الرابط التالي (من هنا). الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختيار نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023. كتابة رقم جلوس الطالب. الضغط على عرض النتيجة. ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 فور اعتمادها.

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وعقب ساعات من إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، سيتم إعادة فتح التسجيل في تنسيق الجامعات بمرحلته الثالثة، ليتم بعدها إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لجميع طلاب المرحلة.

ويحق للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني، كتابة 75 رغبة كاملة من رغبات الكليات والمعاهد المتوافقة مع مجموعهم مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي أيضًا.