الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لجميع محافظات الجمهورية

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لجميع محافظات الجمهورية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لجميع محافظات الجمهورية 

أرجأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الكشف عن الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2023، مؤكدة من خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني أنه سوف تعلن عنه رسمياً بعد الانتهاء من جميع مراحل تنسيق الثانوية العامة 2023 الثلاث، فمن المرتقب أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية في الأيام الأولى من سبتمبر المقبل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لجميع محافظات الجمهورية 

وأتاحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى موقع إلكتروني للتنسيق الخاص بطلاب الدبلومات الفنية 2023 وهو الموقع الذي سيتاح للطلاب بمجرد الإعلان عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لتسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وفق مواعيد التسجيل التي ستعلنها وزارة التعليم العالي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لجميع محافظات الجمهورية

والدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2023 لابد من الضغط هنا.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023 2024

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أرجأت الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حتى الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة لجميع مراحلها ولكن يمكن التنبؤ بتنسيق العام الحالي من خلال القياس على تنسيق القبول كليات ومعاهد العام الماضى 2022/2023 والتي جاءت كالتالي:

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022/2023

تمريض دمنهور     94.42

سياحة وفنادق المنصورة   85.15

تربية نوعية طنطا  88.78   

سياحه وفنادق الأقصر     85

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل   87.87   

سياحة وفنادق الفيوم    84.88

تمريض طنطا   87.63

سياحة وفنادق المنيا 84.84

تمريض الإسكندرية 87.58   

تمريض كفر الشيخ  84.75

تربية نوعية جنوب الوادي  86.67

تمريض بنها     84.20

سياحة وفنادق الإسكندرية  86.34

سياحة وفنادق بني سويف  83.48

تمريض أسيوط  86.34   

سياحة وفنادق مطروح    83.03

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية  86.04

سياحة وفنادق مدينة السادات 82.89

تمريض المنصورة  85.59

تمريض دمياط   82.85

تمريض المنوفية بشبين الكوم 82.71

تمريض المنيا 81.45

تمريض القاهرة 80.64

تمريض الزقازيق 80.18

تمريض بور سعيد 79.73

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 79.33

تمريض عين شمس 78.68

تمريض أسوان 78.30

تمريض سوهاج 77.73

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 77.56

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 76.54

تمريض حلوان 76.14

تمريض مطروح 76.00

تمريض الفيوم 75.76

تمريض جنوب الوادي 75.00

تمريض بني سويف 75.00

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 75.00

خدمة اجتماعية حلوان 75.00

خدمة اجتماعية أسوان 75.00

المعهد العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة 69.76

المعهد العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 65.15

معهد سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر 60.00

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