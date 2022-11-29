موعد امتحانات الترم الأول 2023 فى جميع المراحل لطلاب المدارس والجامعات

أسابيع قليلة تفصلنا عن نهاية الفصل الدراسي الأول، ويشغل بال الكثير معرفة موعد امتحانات الترم الأول 2023، وخاصة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، عن الخريطة الزمنية بالعام الدراسي 2022/2023، ومنها ميعاد امتحانات الترم الأول 2023 وموعد إجازة النصف الأول في العام الدراسي، وهي تكون من الأمور التي سترتفع عليها مؤشرات البحث من خلال المحركات العالمية.



موعد امتحانات الترم الأول 2023

وفيما يلي، تنشر «الدستور» موعد امتحانات الترم الأول 2023 طبق وزارة التربية والتعليم المصرية ووفق المجلس الأعلى للجامعات، الذي قد جاء كالآتي:

موعد امتحانات الترم الأول 2023 لطلبة التعليم الأساسي

وبحسب الخريطة الدراسية لطلبة التعليم الأساسي للطلاب بالمراحل التعليمية الابتدائية والمراحل التعليمية الإعدادية والمراحل التعليمية الثانوية، فإن موعد امتحانات الترم الأول للعام 2023، سوق يكون من المقرر لها 14 من يناير المقبل.



موعد امتحانات الترم الأول 2023 لطلاب الجامعات



أما المجلس الأعلى للجامعات قام بالإعلان عن موعد امتحانات الترم الأول 2023، وتبدأ من 9 من يناير 2023، وتنتهي في يوم 26 من الشهر ذاته.

الخريطة الدراسية لجميع طلاب التعليم الأساسي

وجاءت الخريطة الدراسية لجميع مراحل التعليم الأساسي، طبق المعلن من خلال وزارة التربية والتعليم كالآتي:

وبداية الترم الأول يوم السبت 1 من أكتوبر 2022.

موعد امتحان الفصل الدراسي الأول في يوم 14 من يناير 2023

إجازة النصف الأول في العام مدتها تكون أسبوعين بدءا من يوم السبت 28/ 1/ 2023 وإلى يوم الخميس 9/ 2/ 2023 وتكون لمدة أسبوعين.



يبدأ الفصل الدراسي الثاني للمدارس يوم 12/ 2/ 2023 ويستمر إلى يوم الخميس 8/ 6/ 2023.



الخريطة الدراسية لطلبة الجامعات

أما المجلس الأعلى للجامعات، فأعلن عن الخريطة الزمنية للدراسة بالجامعات، التي جاءت كالتالي:

بدء العام الدراسي في مطلع أكتوبر الجاري، وتستمر إلى 5 يناير.



وتبدأ اختبارات الترم الأول بدء من 9 من يناير 2023، وستنتهي في يوم 26 من ذات الشهر، وتكون إجازة الفصل الدراسي الأول من يوم السبت 28 من يناير وإلى الخميس 9 من فبراير.



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 11 من فبراير، وينتهي يوم الخميس 1 من يونيو 2023، ويتم عقد اختبارات نهاية العام في شهر يونيو.