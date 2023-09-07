موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية 2023 وخطة الدراسة من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

كان قطاع المعاهد الأزهرية التابع لمؤسسة الأزهر الشريف قد أعلن منذ فترة زمنية قصيرة من خلال موقعه الإلكتروني عن موعد وخطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023.

موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية 2023

قال بيان صادر عن قطاع المعاهد الأزهرية نشر على الموقع الرسمي للقطاع فيما يخص موعد الدراسة خلال 2023 -2024، أن الدراسة سوف تبدأ في جميع المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للأزهر الشريف بداية من 1 أكتوبر ويكون ذلك بعد التنسيق بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكون ذلك لتطبيق خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023 في المعاهد والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم معا.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية 2023/2024

ووفقًا لخطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023، يكون امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 8 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 26 يناير، وفقًا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية عن خطة المعاهد الأزهرية لبدء عام دراسي جديد.

موعد إجازة منتصف العام الدراسي بالمعاهد والمدارس الأزهرية

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت 28 يناير 2024، وتستمر حتى التاسع من فبراير 2024، وذلك بعد انتهاء طلاب المعاهد الأزهرية من امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تكون في شهر يناير 2024، وذلك وفق خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023/2024 التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية.

موعد بداية الفصل الدراسى الثانى للمعاهد الأزهرية

ويستقبل طلاب المعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الثاني في القاهرة والأقاليم المختلفة يوم السبت 11 فبراير 2024، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الأول من يونيو، ذلك حسب ما أعلن قطاع المعاهد عن خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2024.

وعلى صعيد متصل تستعد المنشآت والأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية في المحافظات، لاستقبال التلاميذ لبدء خطة الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2023.