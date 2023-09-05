الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

9 توجيهات عاجلة من وزير التربية والتعليم للمدارس قبل العام الدراسي الجديد

رضا حجازى
رضا حجازى

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  توجيهات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد والذي ينطلق فى 30 سبتمبر الجارى، حيث نبهت الوزارة على المدارس بأن تكون جاهزة لاستقبال الطلاب وكانت التوجيهات كالتالى: 

1- صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسى تمهيدا لاستقبال العام الدراسى الجديد. 
2- رفع أي رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني والتأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة واستبعاد المبانى غير الآمنة من العملية التعليمية. 
3- الإشراف الدورى على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس.
4- تغيير التآلف ومعالجة تسريب مواسير الصرف. 
5- تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول. 
6- متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه وتهيئة كافة المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد.
7- الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس. 
8- استعداد المدارس لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب استعدادا للعام الدراسى الجديد.
9- التنسيق مع رؤساء الأحياء ومجلس المدينة والوحدات المحلية لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس.

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«الخريطة الزمنية»

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على النحو التالي:-

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9  يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس8  فبراير 2024 وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

أول أيام العام الدراسي الجديد فى المدارس أولى أيام العام الدراسي الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التربية والتعليم

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