ننشر موعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة ورابط النتيجة

يعتمد د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مساء غدٍ على أن يتم اعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الرابط التالى https://moe.gov.eg/

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن نسبة النجاح فى الدور الثاني هذا العام أعلى من نسبة النجاح فى العام الماضي، مضيفة أنه فور اعتماد النتيجة سيتم نزولها على الموقع الرسمي للوزارة وكذلك المواقع الإلكترونية التى لها الحق فى نشر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

فى السياق، تستعد وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

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كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي:-

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 .

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس8 فبراير 2024 وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.