خطة متكاملة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد بالإسماعيلية

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومدير مرور الإسماعيلية ووكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة الصحة و مدير عام المنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من مديري المديريات المعنية.

محافظ الإسماعيلية يكشف خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، وخلال اللقاء، بضرورة توفير كافة الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بكافة المدارس بالإدارات التعليمية الثمانية، مؤكدًا على تعاون الجهات المختلفة لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة، وتذليل الاختناقات المرورية الناتجة عنها.

وطالب المراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس ومحيط المدارس وإزالة كافة الإشغالات، ومنع تواجد الباعة الجائلين وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها، ورفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحولها.

واستعرض محافظ الإسماعيلية، تقريرًا من وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بشأن جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على أهمية استمرار أعمال التطوير التي تشهدها عددًا من المدارس حاليًا وتكثيف العمل للتأكد من جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتًا المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، موقف مدارس المحافظة والبالغ عددها ١٠٤٢ مدرسة، تشمل كافة المراحل الدراسية والتي تستوعب نحو ٣٨٤٣٨٢ طالبًا، مشيرًا إلى وجود عدد من المدارس التي سوف تعمل فترة مسائية خلال فترات من العام الدراسي، نتيجة أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة بالإضافة إلى وجود كثافات طلابية عالية في البعض الأخر.

كما أوضح كذلك، وصول عدد كبير من الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة للمدارس واستمرار وصول الكميات الباقية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى صدور نشرة المصروفات الدراسية الجديدة وجاري توزيعها على كافة المدارس وتوفير إمكانية دفع المصروفات على ثلاثة أقساط؛ تيسيرًا على أولياء الأمور مع إعفاء الحالات الخاصة والأَولى بالرعاية من المصروفات طبقًا للبحث الاجتماعي الداعم لذلك.

وعرض مدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، استعدادات الأزهر الشريف ومعاهده؛ لبدء العام الدراسي الجديد والبالغ عددها ٢٢٧ معهدًا أزهريًا لكافة المراحل التعليمية.

ومن جهته؛ أكد وكيل وزارة الصحة والسكان، عن توافر الزائرة الصحية وفقًا للجداول المعتمدة بالمدارس، بالإضافة إلى التطعيمات اللازمة لبداية كل مرحلة دراسية.