رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد وإنهاء أعمال الصيانة بمدارس البحيرة

شدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة، على رفع درجة الاستعداد ونهو كل الأعمال الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد 2023/ 2024 والمقرر أن ينطلق فى 30 سبتمبر الجاري، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة، إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والمرور على جميع المدارس، بالإضافة إلى المتابعة الشخصية للسيد وكيل الوزارة ولمديري الإدارات التعليمية، للتأكد من نهو الأعمال وتنفيذ كل القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، ومنها الكتاب الدورى للسيد وزير التربية والتعليم رقم 30 فى 22 أغسطس 2023 الخاص بجاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة.

تفاصيل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

وأضاف يوسف الديب أنه تم التنبيه على جميع الجهات المعنية بالالتزام بمجموعة من الإجراءات، بقيام مديري المدارس بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة، للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، وكذا معاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وإزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات داخل وخارج المباني، وجراء التفتيش ومتابعة يومية على حالة المبنى بالكامل.

التدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب

كما تم التنبيه بالتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، التزام جميع المدارس بطباعة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة الموجود على موقع الوزارة، مع تنفيذ ما ورد به من تعلیمات.

وكذلك الانتهاء من جميع أعمال الصيانة، درءًا للأخطار، قبل بداية العام الدراسي، واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية، والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كل الإشغالات وأى تراكمات للقمامة حول الأسوار وبالمناطق المحيطة بالمدرسة، مع توافر كل عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل تواجد أغطية غرف تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحي، ومراجعة سلامة بوابات المدرسة.

كما تتضمن الإجراءات الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد قيام المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخرى تؤثر على سلامة العملية التعليمية، بالتنسيق مع مدير فرع الهيئة بالمديرية.

كما شدد وكيل الوزارة على الالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية، والتأكد من وصول جميع الكتب المدرسية للإدارات التعليمية والمدارس فى مواعيدها المقررة للبدء في توزيعها على الفور مع بداية العام الدراسي.