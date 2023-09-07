الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء التحويل الإلكترونى بين المعاهد الأزهرية فى كفرالشيخ

رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية الدكتور عبدالناصر شهاوي

أعلن الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ عن بدء التحويل الإلكتروني للطلاب بين المعاهد الأزهرية.

رئيس المنطقة الأزهرية: التحويل الإلكتروني يريح أولياء الأمور

وقال شهاوي إن التحويل الإلكتروني يتيح لولي الأمر الاتحاق بالمعاهد بين المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية دون الحاجة للانتقال بين المحافظات وتكبد مشقة السفر لإنهاء الإجراءات، مشيدًا بتطبيق التحويل الإلكتروني للعام الثالث على التوالي.

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463 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة في كفر الشيخ

ووجه "شهاوي" التحية والتقدير لقيادات الأزهر الشريف على حرصهم البالغ على تطبيق التحول الرقمى، بما يعود بالفائدة والتيسير على أولياء الأمور والطلاب.

من جهتهما، أوضح كل من مديري الامتحانات ومدير مركز المعلومات بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ أن مراحل التحويل الإلكترونى تبدأ من تسلم ولى الأمر الرقم السرى للطالب من رائد التحول الرقمى الخاص بالمعهد، ليقوم بعدها بالدخول لبرنامج شئون طلاب المعاهد، وأضافا أن ولى الأمر ينهى جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة لأي توقيعات يدوية.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت منطقة كفرالشيخ الأزهرية عن فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022 /2023م‎، بدءًا من اليوم الخميس ولمدة خمسة عشر يومًا، بمقر إدارة الامتحانات بديوان عام المنطقة.

ويأتي فتح باب التظلمات اليوم بعد اعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.
 

يذكر أن الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة كفرالشيخ، قد تسلم أمس الأربعاء نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية.

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