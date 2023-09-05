فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ.. الخميس

أعلنت منطقة كفرالشيخ الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎، بدءًا من الخميس 2023/9/7م ولمدة خمسة عشر يومًا، بمقر إدارة الامتحانات بديوان عام المنطقة.

أزهرية كفر الشيخ: فتح التظلمات بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية

ويأتي فتح باب التظلمات بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.



وفي سياق منفصل، فقد أشاد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، بمشاركة المُدربين المعتمدين من معلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة والمشاركين في تدريب برنامج ( TEA )، وذلك في ضوء اهتمام الأزهر الشريف بتطوير أداء المعلمين وتنمية مهاراتهم في مجال تعليم وتدريس اللغة الإنجليزية على صعيدي المعلمين والطلاب، وفي إطار البروتوكول القائم بين الأزهر الشريف والمركز الثقافي البريطاني.

وأثنى رئيس المنطقة على مجهوادت المُدربين المشاركين من معلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة والبالغ عددهم ٧ مدربين، وذلك لدورهم في تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية على مستوى معاهد الجمهورية، ولحرصهم على المشاركة في مثل هذه البرامج المدعومة من الأزهر الشريف بما يعود بالنفع على المعلمين والطلاب، طالباً إياهم بتناقل أثر التدريب فيما بينهم بالمعاهد لتحقيق الاستفادة للجميع، مؤكدا دعمه الكامل لهم وتلبية احتياجاتهم للإرتقاء بالعملية التعليمية بمعاهد المنطقة.

كما وجه الدكتور "شهاوي" الشكر والتقدير لمحمد عون، الموجه العام للغة الإنجليزية، وأحمد مقلد، المدرب المشرف للبرنامج بالمنطقة، وذلك لدورهم الفعال خلال الفترة الماضية لإعداد هذه الكوادر من المتميزين من معلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد المنطقة، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة وتزويد خبرات معظم معلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة.