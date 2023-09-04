تدريب طلاب كليتي الزراعة والعلوم وتأهيلهم لسوق العمل بـ"بحوث سخا" بكفر الشيخ

شهدت محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية لطلاب كليات الزراعة والعلوم لعدد من الجامعات خلال برنامج تدريب صيف 2023، وتفعيل بروتوكول التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتأهيل الشباب لسوق العمل وتعلم مهنة مطبق المبيدات المعتمد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد القصير، وزير الزراعة.

وقد شارك في التدريب الدكتورة ولاء سلوم، أستاذ تكنولوجيا الات الرش بمعهد بحوث وقاية النباتات بالدقي، والمدرب المعتمد من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



جاء ذلك برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل المركز لشئون التدريب والإرشاد، والدكتور أيمن عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث الزراعية والتجارب، والدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا منارة العلم والعلماء

تنظيم برنامج التدريب الصيفي لطلاب قسم النبات الزراعي

كما نظمت محطة البحوث الزراعية برنامج التدريب الصيفي لطلاب قسم النبات الزراعي بمحطة البحوث الزراعية بسخا بحضور الدكتور محمد عطوه خليل، مدير المحطة والدكتور مجدى السماحى، وكيل المحطة لشئون الارشاد والتدريب، ومسئول الإعلام والعلاقات العامة والتواصل بالمحطة، والدكتورة نجوى الخطيب، أستاذ الميكروبيولوجيا الزراعية، ورئيس قسم النبات الزراعي بكلية الزراعة، والدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، والدكتور سالم حمدين، أستاذ أمراض النبات المساعد، ومدير وحدة القياس والتقويم والاختبارات الإلكترونية بالكلية، والدكتورة ولاء سلوم، أستاذ تكنولوجيا حالات الرش بمعهد بحوث وقاية النباتات.



وقد تضمن التدريب العديد من المهارات منها التعرف على طرق الزراعة الحديثة باستخدام الذكاء، وتضمن التدريب تفعيل بروتوكول التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة وقسم النبات الزراعي بالكلية بحصول الطلاب على برنامج مطبقي المبيدات بمشاركة مدربين البرنامج المعتمدين، كما تضمن الختام تكريم المهندس خالد شلبي، مسئول أمن المحطة، والمهندس محمد مهدي، مشرف التدريب بالمحطة.

شارك في التدريب، معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومعهد بحوث الأراضي والمياه، ومعهد بحوث وقاية النباتات، ومعهد بحوث أمراض النبات، والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، ومعهد بحوث الهندسة الزراعية، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.