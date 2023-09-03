جامعة كفرالشيخ تشارك بوفد من الطلبة المتميزين بمعهد إعداد القادة بالغردقة

شارك وفد من طلاب جامعة كفر الشيخ، بالملتقى الأول للقيادات الشبابية المتميزة على مستوى الجامعات المصرية، بعنوان بناء الوعى بالاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب تحت شعار "القائد النبيل"، وذلك في إطار مبادرة "صيف شبابنا"، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة إيهاب جاد، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

نشر الوعى بين الطلاب

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي بأهمية استثمار الطاقات الكامنة لطلبة الجامعات المصرية، والتفكير العلمي المنطقي لمواجهة المشكلات الطلابية من خلال الخروج بتوصيات بأهم الأفكار والاقتراحات لطلبة الجامعات، وصولًا لاستهداف مبادرات طلابية مجتمعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وأفاد رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن القيادة السياسية تهتم بتمكين الشباب، موضحًا ضرورة استثمار طاقات الشباب، وتوظيف قدراتهم، مؤكدًا أهمية المرحلة الجامعية في تطوير الفكر العلمي لطلبة الجامعة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وتأتي هذه الجهود توافقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة لتعزيز دور العلم والعمل وتحقيق الأمل والحلم في البلاد.



من جهته، أشار الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم تنفيذ عدد من المحاضرات وورش العمل التدريبية خلال الملتقى والتي تستهدف تنمية الوعي الطلابي بالاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب.

كما تم فتح باب الحوار والنقاش مع الطلاب والتي تعمل على بناء جيل من الشباب منتم للوطن وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي، من خلال رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا ورياضيًا، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين.