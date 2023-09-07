موعد بداية الدراسة 2023-2024 والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

تزايدت عمليات البحث عن موعد بداية الدراسة 2023-2024 في مصر وذلك في ظل رغبة أولياء الأمور والطلاب لمعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد في مصر بجميع المراحل التعليمية وتفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

موعد بداية الدراسة فى جميع المدارس 2023-2024

وحسب وزارة التربية والتعليم فموعد الدراسة 2023-2024 في مصر بجميع المراحل التعليمية سيكون 30 سبتمبر الجاري وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وحتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 وإجازة نصف العام

وسيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى الخميس 25 يناير 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024، فيما ستبدأ امتحان الفصل الدراسى الاول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وستكون بداية إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

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موعد بداية الفصل الدراسي الثاني والامتحانات

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 -2024 والذي سيبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 السبت 1 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت 15 يونيو 2024.