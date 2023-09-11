رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدورين الأول والثانى

تصدر رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدورين الأول والثاني برقم الجلوس. قائمة بحث واهتمام الكثير من طلاب والطالبات الثانوية خلال الفترة الحالية، تزامنا مع بدء العد التنازلي على انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات.

أخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 هو أخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني والمتخلفين عن التسجيل من الدور الأول ومستنفذي الرغبات في المرحلتين الأولى والثانية.

وكانت التعليم العالي قد فتحت باب تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023 لمدة 4 أيام بداية من يوم السبت الموافق 9 سبتمبر الجاري.

كيفية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني وتعديلها أكثر من مرة خلال الفترة المحددة للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى رابط تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

الضغط علي خدمات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس.

إدخال الرقم السري المدون على شهادة النجاح في الثانوية الأزهرية.

كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

الضغط على الخطوة الثانية.

كتابة بيانات الطالب الأساسية.

-اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

الضغط على جملة الخطوة التالية.

إعادة تسجيل البيانات مرة اخرى.

الضغط على كلمة تسجيل وطباعة الاستمارة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدور الأول والثاني عبر موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار أيقونة تنسيق الثانوية العامة 2023.

تحديد الشعبة الدراسية.

إدخال بيانات الطالب كاملة.

تسجيل رقم جلوس الطالب والرقم السري.

الضغط على كلمة استعلام.

سيظهر اسم الكلية المرشح لها الطالب والجامعة.

الضغط على أيقونة طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح إليها الطالب.

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