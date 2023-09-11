الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدورين الأول والثانى

تنسيق
تنسيق

تصدر رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدورين الأول والثاني برقم الجلوس. قائمة بحث واهتمام الكثير من طلاب والطالبات الثانوية خلال الفترة الحالية، تزامنا مع بدء العد التنازلي على انتهاء مرحلة تسجيل الرغبات.

أخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 هو أخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني والمتخلفين عن التسجيل من الدور الأول ومستنفذي الرغبات في المرحلتين الأولى والثانية.

وكانت التعليم العالي قد فتحت باب تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023 لمدة 4 أيام بداية من يوم السبت الموافق 9 سبتمبر الجاري.

كيفية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة 

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني وتعديلها أكثر من مرة خلال الفترة المحددة للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • الدخول إلى رابط تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.
  • الضغط علي خدمات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.
  • إدخال رقم الجلوس.
  • إدخال الرقم السري المدون على شهادة النجاح في الثانوية الأزهرية.
  • كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.
  • الضغط على الخطوة الثانية.
  • كتابة بيانات الطالب الأساسية.
  • -اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.
  • الضغط على جملة الخطوة التالية.
  • إعادة تسجيل البيانات مرة اخرى.
  • الضغط على كلمة تسجيل وطباعة الاستمارة.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

لينك تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023 الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. وخطوات الاستعلام الإلكتروني

لطلاب الثانوية العامة.. موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة 

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدور الأول والثاني عبر موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
  • اختيار أيقونة تنسيق الثانوية العامة 2023.
  • تحديد الشعبة الدراسية.
  • إدخال بيانات الطالب كاملة.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب والرقم السري.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • سيظهر اسم الكلية المرشح لها الطالب والجامعة.
  • الضغط على أيقونة طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح إليها الطالب.

قد يهمك..

لطلاب الثانوية العامة.. موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 وقواعد التحويل بين الكليات

رفعت فياض: عدد طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة 106 آلاف طالب وطالبة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 موقع التنسيق الالكتروني موقع التنسيق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

مواد متعلقة

بوابة الأزهر الإلكتروني| رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بالرقم القومي

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتسجيل الرغبات للثانوية العامة الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثانى برقم الجلوس الآن عبر الدستور 

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

النتائج مبشرة| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة ومتخلفي الأولى والثانية

استعلم الآن| رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويل بين الكليات برقم الجلوس

الأكثر قراءة

عاجل .. أستاذ استشعار عن بعد يرد على توقع العالم الهولندى بوقوع زلزال فى مصر

عاجل .. إعصار دانيال.. الجيش الليبى يستنفر شرقا لمواجهة أزمة السيول

أول تعليق من والد اللاعب عمر شتا: خايف يعمل فى نفسه حاجة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

600 ألف جنيه واعتذار.. تصريحات صادمة من طليقة حسن شاكوش بعد الصلح

عاجل .. مصدر يوضح حقيقة وفاة نزيل داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل