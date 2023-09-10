الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

لينك تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023 الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة

ارشيفية
ارشيفية

لينك تسجيل رغبات المرحلة الثالثة  2023 الدور الثانى من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

لينك تسجيل رغبات المرحلة الثالثة  2023 الدور الثانى

أتاحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أحقية لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين بحد أدنى على 205 درجات، وكذلك الذين لم يحالفهم الحظ في دخول موقع التنسيق خلال المرحلة الأولى والثانية، إمكانية  تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة من خلال الخطوات التالية : 

-الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

-تسجيل رغبات 

-اختيار خدمة مدارس الثانوية العامة 

-كتابة  رقم الجلوس 

-كتابة  الرقم السري مع العلم أنه يفضل إدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحة بدلا من لوحة المفاتيح. 

-طتابة  الرقم التأكيدي الذي يوجد في الصفحة مكون من 6 أرقام.

-الضغط على جملة " الخطوة التالية" ومنها يتم الدخول إلى موقع تنسيق الثانوية العامة دور ثاني.

- ثم كتابة الرغبات مع التركيز على النطاق الجغرافي وأيضا أن أي معهد يكون بمصروفات.

- بعد الانتهاء من كتابة الرغبات على الطالب تسجيل رقم الهاتف وكذلك البريد الإلكتروني وأيضا يعيد كتابة الرقم السري ورقم الجلوس، ثم يضغط على حفظ استمارة الرغبات.

موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023 ورابط نتيجة الدور الثاني

-مدة جلوس الطالب داخل موقع تنسيق الثانوية العامة ساعة واحدة فقط، وبعدها يغلق، لذا يجب على الطالب التركيز ومراعاة الوقت.

يحق للطالب الدخول أكثر من مرة لتعديل الرغبات حتى أخر يوم في تنسيق الثانوية العامة.

-يحظر تداول الرقم السري لأي أحد حتى المقربين.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

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موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى يوم أمس السبت الموافق 9 سبتمبر بداية موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني، ويستمر حتى 12 سبتمبر الموافق يوم الاثنين، حيث يكون مدة كتابة الرغبات 3 أيام، وبعد انتهاء هذه المدة سوف تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بحوالي 48 ساعة، ثم يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب والتي تكون من خلال الموقع الإلكتروني.

تنسيق جامعة القاهرة 2023 أدبي

دخل تنسيق جامعة القاهرة 2023 أدبي ضمن مرحلة الثالثة الدور الثاني، فهناك العديد من الكليات التي تقبل بداية من 238 درجة إلى 205 درجة أي بنسبة نجاح 50% وهي تكون كالآتي: 

كلية تربية نوعية فنية جامعة القاهرة بمجموع 233 درجة أي بنسبة نجاح 56.8%

كلية تربية نوعية موسيقية جامعة القاهرة بمجموع 205 درجة أي بنسبة نجاح 50%.

لينك تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023 موقع تنسيق الثانوية العامة رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2024 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دة جلوس الطالب داخل موقع تنسيق الثانوية العام تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023 تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023 الدور الثانى

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