السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

نقدم الآن لطلابنا الأعزاء موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين، حيث يترقبون موعد بدء الاستعلام عن نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 ليتم بدء قبولهم في الكليات والمعاهد المختلفة للبنين والبنات، حيث من المتوقع أن يبدأ خلال الساعات القادمة، بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2023، ليتم بعدها بدء تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.


 تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

وعلى صعيد متصل، أعلن الدكتور محمد الضويني يوم الخميس 27 يوليو الماضي في مؤتمر صحفي، عن نسبة النجاح على مستوى شعبة العلمي وشعبة الأدبي، حيث بلغت نسبة النجاح في الأدبي "46%"، في حين بلغت نسبة النجاح في العلمي "52.88%"، وأنه سيتم الحصول على النتيجة من خلال بوابة الأزهر الشريف فقط من خلال الرقم القومي، حيث يرتفع البحث الآن عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات، وخطوات التسجيل في الكليات والمعاهد المتوفرة.


موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

ومن هذا الجانب، بعد إعلان ظهور نتائج الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023، تم فتح باب تسجيل الرغبات في "تنسيق الثانوية الأزهرية 2023" من أجل الالتحاق بالكليات والمعاهد الأزهرية، خلال الأيام القادمة، حيث يمكن للطلاب التسجيل في رغبات الالتحاق بالكليات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني المتوفر على شبكة الانترنت.

خطوات التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

- يجب الطالب الدخول على موقع تنسيق الثانوية الأزهرية عبر الرابط: اضغط هنــــــــــــا
-يجب الطالب تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية والقيام بإدخال المعلومات الأساسية.
-يجب الطالب تسجيل المعلومات الخاصة بك.

-إدخال رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح.
-يجب الطالب تسجيل وكتابة الرمز التأكيدي لتسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية لأول مرة، ستتم مراجعة المعلومات، وبعدها ستظهر شاشة عرض الرغبات.
-يجب الطالب ترتيب الرغبات، ثم الضغط على كلمة تسجيل.

-طباعة استمارة الرغبات الخاصة بالطالب.

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