رفعت فياض: عدد طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة 106 ألف طالب وطالبة

قال رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إنه أعلن عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة ويبدأ الجزء الثالث لتنسيق المرحلة الثالثة وتعدادهم 106 ألف طالب وطالبة ليتم تنسيقهم مع المجموعة الأولى الناجحين من الدور الأول ويصل عدد المرحلة الأولى ربع مليون طالب وطالبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيكون هناك مشكلة أمامهم طبقًا للأماكن المتبقية لهم ويبحث البعض عن أماكن تناسبهم في المعاهد العليا والخاصة.

فرص طلاب الدور الثاني في المعاهد

وأكد أن الفرص معظمها في المعاهد، لطلاب المرحلة الثالثة بجزأيها ولكن العدد ليس بالقليل خاصة أن طلاب المجموعة الأولى اتجهوا للكليات الأهلية التي تتوافق مع مجموعهم، مؤكدًا أن الطلاب الذين تعثروا في الدور الأول ولكن مجموعهم بعد امتحان الدور الثاني كبير فأمامهم فرصة لدخول كليات الطب والهندسة.