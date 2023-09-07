موعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 وقواعد التحويل بين الكليات

ارتفعت معدلات البحث عن نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 كي يستعلم طلاب الثانوية العامة عن نتيجة التنسيق التي سجلوا رغباتهم فيها للكليات والمعاهد في الأسابيع الماضية.

نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2023

في التقرير التالي نعرض تفاصيل نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حتى الآن لم يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 بشكل رسمي وفق بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإنه من المقرر إعلان النتيجة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

حيث تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني من جديد أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9سبتمبر 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني تنسيق رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الموجود هنا.

في يوم بدء التنسيق سيكون متاح أيقونة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني وكذلك المتخلفين عن تسجيل رغباتهم في المراحل السابقة.

كذلك جاء في بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وكذلك تنسيق طلاب الثانوية العامة الدور الثاني؛ وذلك لتلقي رغبات الطلاب في مرحلة تقليل الاغتراب، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

حتى الآن مازال باب التنسيق مفتوح أمام طلاب الدبلومات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية) لعام 2023 لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني، وسيكون أخر يوم لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية هو 14 سبتمبر 2023.

قواعد التحويل بين الكليات

مع العلم أن قواعد التحويل بين الكليات التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أما طلاب الدبلومات الفنية هي كالتالي