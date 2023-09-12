زاد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 بالتزامن مع إعلان الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان الطلاب سرعة التقدم بأوراقهم وتسجيل رغباتهم قبل غلق باب القبول أمامهم.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

في هذا التقرير نوضح رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وفق ما أوضحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد أن تم مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتى أمس الاثنين 11 سبتمبر 2023.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدت فترة قبول أوراقالطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتى أمس الاثنين 11 سبتمبر 2023 في الساعة الخامسة عصرًا.

ويكون الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 موقع التنسيق الالكتروني المتاح هنا tansik.digital.gov.eg

ويكون متاح رابط مفعل للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها بعد إعلانها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

اقرأ أيضا

بيان التعليم العالي والبحث العالي للشهادات المعادلة

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال صفحتها على موقع الفيسبوك بيان توضح فيه ضرورة سرعة تقدم الطلاب بأوراقهم وتسجيل رغباتهم قبل غلق باب القبول أمام هؤلاء الطلاب وفقًا للتاريخ المُعلن على موقع مكتب التنسيق لكل شهادة من الشهادات، تمهيدًا لإعلان نتائج الترشيح في أقرب وقت ممكن وقبل بداية العام الجامعي المُقرر له يوم 30 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الطلاب الذين يقومون بالتسجيل على شبكة الإنترنت ثم لا يتقدمون بملف أوراقهم لمكتب التنسيق لن يتم الالتفات إلى ما قاموا بتسجيله على شبكة الإنترنت، وسيتم حذف أسمائهم وبياناتهم ولن يتم ترشيحهم.

وذكرت الوزارة في البيان أنه لا يحق لأي من الطلاب بعد إعلان نتيجة الترشيح أن يتقدم لمكتب التنسيق لترشيحه في ضوء الحد الأدنى المُعلن للشهادة الحاصل عليها، حيث أنه يتم ترشيح طلاب كل شهادة من الشهادات في ضوء أعداد ونسب مُحددة، وفي هذه الحالة لن يتم ترشيح الطلاب إلا للكليات التي يوجد بها أماكن مُتبقية فقط، وطبقًا لما ورد بدليل مكتب التنسيق لهذا العام 2023.