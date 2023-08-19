تبدأ غدا.. خطوات يجب اتباعها لتسجيل بيانات ورغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

يبحث العديد من طلاب شهادة المعادلة العربية والأجنبية عن الخطوات التى يجب اتباعها عند تسجيل بياناته وذلك بعدما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من غدا الأحد الموافق 20/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

خطوات يجب اتباعها لتسجيل بيانات ورغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنبيه مهم للطلاب عبر تعليمات رسمية صادرة عنها: للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.



• يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الالكتروني:www.tansik.digital.g ov.eg



فى هذا السياق تنشر الدستور الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

طريقة تسجيل الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه لتسجيل بياناته الأساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

2- سيتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

4- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل ودرجاته ورغباته، وأيضا في التعرف على نتيجة الترشيح.

5- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقا لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

